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Perakende sektörünün iki önemli derneğinin ortak projesi olan PERAVOC, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ile Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD)’nin işbirliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı hibesiyle hayata geçen PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, BT Satış Elemanı mesleğine dair ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi.

19 Şubat 2019 Salı 14:26
Perakende sektörünün iki önemli derneğinin ortak projesi olan PERAVOC, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ile Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD)’nin işbirliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı hibesiyle hayata geçen PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, BT Satış Elemanı mesleğine dair ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi.


Mesleği icra edebilmek için bilgi birikimi ve becerilere yetkin olunduğunu gösteren Mesleki Yeterlilik Belgesi, gerçekleştirilen kapsamlı teorik ve performans sınavlarının ardından verilebiliyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, BT Satış Elemanı ve BT Satış Sorumlusu meslekleri için yeterlilik sınavları yapıyor.


Belgelerin teslim edildiği törende konuşan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin hem işveren hem de çalışanlara sağlayacağı avantajlara değindi. Belge ile, mesleki ilerleme yollarının daha açık hale geleceğini ve sonuç olarak kariyer hareketliliğine destek sağlanacağını vurgulayan Gökyıldırım, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliği çerçevesinde de geçerli olacak. Belge sahipleri mesleki yeterliliklerini bu belge ile kolayca ispatlayabilecek. Bu noktada Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belge sahiplerine ayrıca mesleklerin seviyelerine göre Avrupa Birliği’nde de geçerli olmak üzere eğitim denkliği verdiğini belirtmek gerekiyor” diye konuştu.


Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin iş veren için sağlayacağı avantajlara da değinen Gökyıldırım, “Bu belge, işverene 12 aydan 48 aya varan sürelerle SGK sigorta primlerinde teşvik avantajı getiriyor ve böylece personel maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. Ayrıca, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi, işverenin rekabet gücünü artırırken, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı da engellenmiş oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:26
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