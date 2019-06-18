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Perakende satış hacmi yüzde 6,9 azaldı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.

18 Haziran 2019 Salı 10:12
Perakende satış hacmi yüzde 6,9 azaldı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı ‘Perakende Satış Endeksleri’ verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,6 azaldı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 azaldı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azaldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:12
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