Perakende satış hacmi yükseldi
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 15.2 arttı.
Anılan dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.8, gıda dışı satışlar yüzde 24.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 yükseldi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya oranla yüzde 0.9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6, gıda dışı satışlar yüzde 1.6 artarken; otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.8 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro da ekimde bir önceki aya nispeten yüzde 3.5 artış kaydetti.