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Ekonomi Perakende satış hacmi yükseldi
Ekonomi

Perakende satış hacmi yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 15.2 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 22:19:00 -
Perakende satış hacmi yükseldi

Anılan dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.8, gıda dışı satışlar yüzde 24.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 yükseldi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya oranla yüzde 0.9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6, gıda dışı satışlar yüzde 1.6 artarken; otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.8 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro da ekimde bir önceki aya nispeten yüzde 3.5 artış kaydetti.

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