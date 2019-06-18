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Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı

18 Haziran 2019 Salı 10:16
Perakende satış hacmi azaldı

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 azalış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,9 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,6 düştü.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azalış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 artış gösterdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:16
  1. perakende satış hacmi
  2. perakende satış hacmi endeksleri
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

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