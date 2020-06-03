TEPAV Perakende Güven Endeksi Mayıs 2020’de geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalırken, geçen aya göre 9,2 puan arttı.

TEPAV Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 125. sayısı yayımlandı. COVID-19’un etkisiyle nisan ayında perakende güven endeksi, Mayıs 2008’ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Mayıs ayında aktif vaka sayının azalması ve işyerlerinin açılmasıyla perakende güveninde toparlanma belirtileri görülmeye başlandı.

TEPE, Mayıs 2020’de bir önceki aya göre 9,2 puan artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,1 puan azaldı.

Perakende güveninin geçen aya kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. Mayıs ayında yapılan TEPE anketi kapsamında perakendecilerin yüzde 35’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36’sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 30 oldu.

“Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü, mayıs ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni geçen yıla göre azalırken, geçen aya göre arttı

Mayıs ayında -18,6 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalırken, geçen aya göre 9,2 puan arttı. TEPE değerinin geçen aya göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen aya kıyasla artarken, geçen yılki seviyesinin altında kaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2020’de -12,4 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 22,0 puan artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,8 puan azaldı.

Mayıs 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 34,9’u önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 35,5’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 29,6 oldu.