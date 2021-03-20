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Kadın - Aile Pepeçura tarifi | Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pepeçura tarifi | Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

Kokulu üzüm, yetiştiği coğrafyada en güzel renkli tatlının ana malzemesi oluyor. Karadeniz'in geleneksel tatlılarından pepeçuranın ana malzemesi olan kokulu üzümün kabuğu sert ama içi yumuşacık. Karadeniz’de üzüm zamanı geldiğinde yapılan pepeçura tatlısının tarifi merak ediliyor. Peki, pepeçura nasıl yapılır? Pepeçura tatlısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:01:00 -
Pepeçura tarifi | Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

Pepeçura tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 kg siyah kokulu üzüm, 3 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, 1/2 çay bardağı mısır unu

Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

Üzümlerinizi iyice yıkadıktan sonra saplarından ayıklayıp tencereye koyun.

Üzerine su ve şeker ekledikten sonra kısık ateşte pişirin.

Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirmeye devam edin.

Daha sonra büyükçe bir süzgeçten geçirmeniz gerekir. Ezilmemiş olan üzümleri tahta kaşık yardımıyla iyice ezmeye başlayın.

Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımın yaklaşık 2 su bardağı kadarını tencerenin içerisine koyun.

Bir çırpma teli yardımıyla içerisine nişastayı, daha sonra mısır unu karıştırarak iyice yedirmelisiniz.

Geriye kalan suyu kepçe yardımıyla azar azar ekleyin ve karıştırın.

Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurabilirsiniz. Servis kaselerinin içinde bir süre ılıması gerekir.

Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı süsleyerek servis edin. Afiyet olsun…

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