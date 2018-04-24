Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pepe derbide forma giyecek mi? Çarpıcı ayrıntı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Pepe'nin 43. maddeden PFDK'ya sevk edilmesi Beşiktaş taraftarlarını heyacanlandırdı.

24 Nisan 2018 Salı 12:11
Pepe derbide forma giyecek mi? Çarpıcı ayrıntı...

Fenerbahçe maçında kırmızı gören Pepe'nin 43. maddeden PFDK'ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Çünkü Gomis ilk yarıdaki Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş ama 1 maç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda Galatasaray'a karşı oynayacak.

 

 

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:11
  1. Pepe
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Kırmızı Kart
  5. PFDK
  6. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancıya satışlar zirve yapacak
    1. Yabancıya satışlar zirve yapacak
    2. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    3. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    4. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    5. İşte haftanın emlak ajandası!
    6. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    7. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    8. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    9. Boynuna ip bağlayıp linç ettiler (VİDEO)
    10. AKPM'den Türkiye'ye küstah 'seçim'..
    11. Turistler Safranbolu'ya akın etti
    12. Doğaseverlerin uğrak mekanı: Ihlara..
    13. Şanlıurfa'da turizm yoğunluğu otelleri..
    14. Fatih Terim kararını verdi! Süper Lig..
    15. Darbe girişimine dair şok eden..
    16. Erdoğan'dan milli para açıklaması
    17. CHP'nin İP'iyle kuyuya inen vekillere..
    18. 'ABD Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek..
    19. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi..
    20. Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a..
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!