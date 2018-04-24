Pepe derbide forma giyecek mi? Çarpıcı ayrıntı...

Fenerbahçe maçında kırmızı gören Pepe'nin 43. maddeden PFDK'ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Çünkü Gomis ilk yarıdaki Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş ama 1 maç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda Galatasaray'a karşı oynayacak.