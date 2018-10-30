Pepe, Adem Ljajic ve Babel'den Beşiktaş'a müjde!

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sakatlıkları geçen Pepe, Ljajic ve Ryan Babel, idmanın tamamında takımla çalıştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Çaykur Rizespor karşısında görev alan oyuncular, salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.

Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması üzerinde durdu. Antrenman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç ile sona erdi.

Bu arada çift kale maçı kazanan takım, sevinç fotoğrafı çektirdi. Pepe, kaybeden takımda olmasına rağmen fotoğrafta yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.