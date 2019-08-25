Pentagon'dan 'Ortak helikopter uçuşu' mesajı Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu hakkında açıklama yapan Pentagon "Bu durum, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin yazılı sorusuya cevap verdi. "Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu." ifadesini kullanan Robertson, şunları kaydetti: "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir." Açıklamasında, ismini zikretmeden SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya da atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, "(DEAŞ Karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DEAŞ'ın kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini" de sözlerine ekledi. NE OLMUŞTU? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos'taki telefon görüşmesinde, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını açıklamıştı. Akar, güvenli bölgenin, takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının planlandığını ifade etmişti. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, "Suriye'de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi." açıklamasını yapmıştı.

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