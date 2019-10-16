Pentagon'dan flaş açıklama: Destek vermek istiyoruz

Pentagon yetkilisi, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesine rağmen hala terör örgütü YPG’nin omurgası oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (DSG) DAEŞ'e karşı mücadelede destek vermeyi istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararının ardından ülkeden ayrılmaya hazırlanan Pentagon, DSG’yle çalışmaya devam etmek istediğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, “DSG’nin Suriye’de savaşmayı devam edebilmesi için onlara ne gibi yardımlarda bulunabiliriz diye konuşmayı devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DAEŞ’e karşı yürütülen kampanyaya hala bağlı olduklarını ifade eden yetkili, “DSG’le çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi bulmak istiyoruz” dedi ve şunları ekledi: “DSG'nin ABD ordusuyla çok güçlü ilişkileri var ve bu ilişkiyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz.”