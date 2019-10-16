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Pentagon'dan flaş açıklama: Destek vermek istiyoruz

ABD Savunma Bakanılığına bağlı bir yetkili, DAEŞ'e karşı YPG'nin yanında olduklarını ve kendilerine destek vermek istediklerini söyledi. Pentagon yetkilisinin açıklamaları, 'ABD bölgeye geri dönmek için kılıf buluyor' şeklinde yorumlandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
Pentagon'dan flaş açıklama: Destek vermek istiyoruz

Pentagon yetkilisi, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesine rağmen hala terör örgütü YPG’nin omurgası oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (DSG) DAEŞ'e karşı mücadelede destek vermeyi istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararının ardından ülkeden ayrılmaya hazırlanan Pentagon, DSG’yle çalışmaya devam etmek istediğini belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, “DSG’nin Suriye’de savaşmayı devam edebilmesi için onlara ne gibi yardımlarda bulunabiliriz diye konuşmayı devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DAEŞ’e karşı yürütülen kampanyaya hala bağlı olduklarını ifade eden yetkili, “DSG’le çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi bulmak istiyoruz” dedi ve şunları ekledi: “DSG'nin ABD ordusuyla çok güçlü ilişkileri var ve bu ilişkiyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz.”

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
  1. ABD
  2. Pentagon

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  • büyük şeytanbüyük şeytan15 dk önce
    ''deaş lıları salın diye, pkk ya biz emir verdik'' deseniz ya sahtekar abd liler..ne kadar problem olursa, size o kadar iyi..bahane eder eder bombalar..bahane eder eder oradan ayrılmaz, ypg ye tırlar uçaklar göndermeye devam edersiniz...bunlar insan değil, şeytan...
  • azotcuazotcu32 dk önce
    gidinde birazda filistinlileri kurtarin, ey insansever amerika

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