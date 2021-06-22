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Dünya Pentagon'dan Afganistan ve Türkiye açıklaması
Dünya

Pentagon'dan Afganistan ve Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Afganistan'da kalma ve Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma konusunda üstleneceği misyon için açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin bunu kabul ettiğini ancak detaylar üzerinde konuşulduğunu söyledi. Bir muhabirin "Finansal ve lojistik destek verilecek mi?" sorusuna Kirby bunların netleşmediği cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 00:23:00 -
Pentagon'dan Afganistan ve Türkiye açıklaması

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Afganistan'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ancak ABD'nin tamamen çekilmesi konusundaki takvimin değişmediğini ifade etti.

AA muhabirinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Kirby, bu görüşmenin geçen hafta NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmenin devamı olduğunu kaydetti.

Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Muhabirin, "ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi ile birçok ülkenin diplomatik misyonları için önem arz eden Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusuna yönelik müzakereler sürüyor.

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