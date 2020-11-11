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Aktüel Pentagon'da "istifa depremi"
Aktüel

Pentagon'da "istifa depremi"

ABD Savunma Bakanı Esper'in Trump tarafından görevden alınmasının ardından Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü, görevlerini bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:48:09 -
Pentagon'da "istifa depremi"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü istifa etti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in görevden alınması ile birlikte Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson'ın istifasını sunduğu ve yerine Anthony Tata'nın getirildiği duyuruldu.

Tata, daha önce aynı görev için Trump tarafından aday gösterilmiş ancak "İslam karşıtı paylaşımları" ve eski Başkan Barrack Obama'yı "terörist" olarak nitelediği için adaylığı Senato tarafından reddedilmişti.

Tata, bu görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek kalmayacak.

Pentagon açıklamasında ayrıca, Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kernan'ın yerine Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Vekili Ezra Cohen-Watnick'in, Stewart'ın yerine ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi görevlilerinden Kash Patel'in getirildiği kaydedildi.

Trump, Esper'in yerine ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller'ı atadığını duyurmuştu.

Pentagon'da daha birçok yetkilinin görevden ayrılması beklenirken Trump'ın CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı öne sürülüyor.

CIA Direktörü Gina Haspel, bugün Senato'da Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ile görüşmüştü.

Tüm bu görev değişikliklerinin Trump'ın seçim sürecine yönelik başlattığı yasal süreçle ilişkili olabileceği ileri sürülüyor.

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