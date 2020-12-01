  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor
Aktüel

Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:30:46 -
Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor

ANKARA (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetine karşı savaşan Halife Hafter öncülüğündeki gayrimeşru silahlı güçlere destek veren paralı Rus askerlerini finanse ettiğini ileri sürdü.

Foreign Policy'de yer alan habere göre, Pentagon'un Afrika'daki terörle mücadele operasyonlarından sorumlu başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda, BAE'nin Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı güçlere para sağladığı tespitinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in kurucusu olduğu güvenlik şirketi, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı olarak, istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürütmekle suçlanıyor. Kremlin, şirketin devletle bağı olduğunu reddediyor.

Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor.

BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır ülkedeki gözlemciler tarafından dile getiriliyordu, iddia Pentagon'un raporuyla ABD yönetimi tarafından ilk kez resmi olarak tanındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyü..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle yeni tedbirlerini alınacağı ileri sürülüyor..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay