  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, dolar derken ünlü banka euro tahminini duyurdu! Tahminlerini apar topar değiştirdiler

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

Mısır'dan İsrail'e Müslümanları ayağa kaldıracak teklif! Duyan 'yok artık' diyecek

Aralarında kurucu üyeler ve yöneticiler de var: İyi Parti'den art arda istifalar geliyor

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti: Toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek
Dünya Pentagon İsrail'i savundu
Dünya

Pentagon İsrail'i savundu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:12:00 -
Pentagon İsrail'i savundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda "İsrail'in sorumlu olmadığı" yönündeki açıklamasının "açık kaynaklara" dayandığını bildirdi.

Pentagon'dan, Gazze'de yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği hastaneye yapılan saldırıyla ilgili Biden'a sağlanan bilgilerin kaynağı hakkında detaylı değerlendirme istedi.

"Patlamadan İsrail sorumlu değil"

Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.

Biden saldırıyı diğer taraf düzenledi demişti

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.

Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı
Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı

Gündem

Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı

Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!
Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!

Medya

Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı
Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı

Aktüel

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı

Başkan Böcek’ten, İsrail’in Gazze katliamına manidar kınama: İsrail söküyor, Böcek dikiyor
Başkan Böcek’ten, İsrail’in Gazze katliamına manidar kınama: İsrail söküyor, Böcek dikiyor

Gündem

Başkan Böcek’ten, İsrail’in Gazze katliamına manidar kınama: İsrail söküyor, Böcek dikiyor

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı
Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Gündem

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Gazze tüm insanlığın ortak yarasıdır
Gazze tüm insanlığın ortak yarasıdır

Aktüel

Gazze tüm insanlığın ortak yarasıdır

ABD'den insanlık suçuna destek! Gazze'de insani yardım çağrısını veto etti
ABD'den insanlık suçuna destek! Gazze'de insani yardım çağrısını veto etti

Dünya

ABD'den insanlık suçuna destek! Gazze'de insani yardım çağrısını veto etti

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi: Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi: Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli

Gündem

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi: Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli

Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas
Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas

Gündem

Bakan Koca Gazze için harekete geçti! Mısırlı mevkidaşıyla önemli temas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Üç...Hilal...

Ey bire kâfir oğlu KAFİRLER. Sizler in böyle davrananları İki atığı üzerinde Dünyayı kirleten YARATIKLARSINIZ. Allah Sizin gibi Lağım farelerini En şiddetli şekilde cezalandıracaktır. Başta Lanetlenmiş ler Allah katında En şiddetli Gazabına maruz kalacaksınız. Kudüste yaşayan küfürün varlığı için mücadele edenler Allah KATıNDA ŞEHITTİR ler. ya siz KAFİRLER Cehennem sizi bekliyor. inşallah bu alemdede Cehennemi yaşarsınız.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23