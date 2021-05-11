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Dünya

Pentagon İsrail yerine Filistinlileri kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını kabul edilemez olarak niteleyerek İsrail’i suçlamak yerine Filistinlileri suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 00:51:00 -
Pentagon İsrail yerine Filistinlileri kınadı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

"Gazze'den İsrail'e yapılan saldırı kabul edilemez, iş birliği yapmaya hazırız"

Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Filistinlilere karşı aşırı güç kullanılması soruldu

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum"

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

 

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