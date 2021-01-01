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Aktüel Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı
Aktüel

Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı

Karara gerekçe olarak, uçağın tam kapasite seri üretimine onay verilmeden önce yapılması gereken muharebe testlerinin gecikmesi gösterildi - Uçakların düşük hızlı seri üretimlerine ise devam edilecek

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:36:38 -
Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı.

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından alınan karar, Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell tarafından duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teknik sorunlar nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiğini belirten Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Pentagon yaklaşık 3 yıldır uçağın muharebe simülasyon testlerinin tamamlanmasını beklerken, Kovid-19 salgını ve diğer teknik sebeplerin, söz konusu testleri geciktirdiği belirtildi.

Buna göre Pentagon, F-35'lerin seri üretimi için ayrılan 398 milyar dolarlık bütçeyi beklemeye almış oldu.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretim kararının akıbetine karar vermesi bekleniyor.

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