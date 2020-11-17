Pentagon duyurdu: İmha edildi

Pentagon'un yaptığı açıklamada, Kuzey Kore tarafından geliştirilmiş olan Kıtalararası Balistik Füzeleri (ICBM) taklit etmesi için tasarlanan bir füzenin ABD'nin deniz tabanlı füze savunma sistemi için yaptığı türünün ilk örneği olan son testte başarıyla yakalanıp imha edildiği belirtildi.

Hawaii açıklarında faal olan Aegis Balistik Füze Savunması (BMD) Sistemi ile donatılmış bir muhribin, salı günü Marshall Adaları'ndan fırlatılan hedefine, Raytheon Technologies tarafından üretilen Block II model Standard Missile-3 füzesi ile ateş ettiği bildirildi.

Füze Savunma Ajansı (MDA) direktörü Amir Yardımcısı Jon Hill, "Bu, Aegis BMD SM-3 Blok II programı için inanılmaz bir başarı ve kritik bir dönüm noktasıydı." ifadelerini kullandı.

ICBM'in başarıyla durdurulması ile, Kuzey Kore’den gelebilecek olası ICBM’leri durdurabilecek bir donanma silahının, Joe Biden yönetimi süresince yeni önleme ile donatılmış ABD 7'inci filosunca kullanımına başlanabileceği üzerinde duruluyor.

Salı günü yapılan testte kullanılan füzenin, daha uzun bir menzile, motora ve daha hassas bir hedef bulma teknolojisi ile birlikte geliştirilmiş bir savaş başlığına sahip olduğu ifade edildi. Test edilen füze şimdiye kadar hiçbir ABD donanmasındaki gemiye kurulmazken daha önce Aegis muhriplerince taşınan füzelere kıyasla daha geniş savunma kapsamı sunuyor.

Kaynak: star.com.tr