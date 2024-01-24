  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu
Gündem

Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-24 11:53:00 -
Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD güçlerinin Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı yazılı açıklamada, ABD askeri güçlerinin Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Austin saldırıların, söz konusu milislerin Irak ile Suriye'de ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırına karşılık düzenlendiğini belirterek, "Bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmıyoruz. Personelimizi ve tesislerimizi korumak için daha fazla önlem almaya hazırız. Bu gruplara ve İranlı sponsorlarına, bu saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise İran destekli milis gruplara yönelik saldırılarda Kataib Hizbullah'ın karargahı, depoları ve roket, füze, dron için kullandığı eğitim noktalarının hedef alındığını aktardı.

"SALDIRILARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI"

Iraklı güvenlik kaynaklarına göre ABD güçleri, Babil kentinin Curf el-Sahar bölgesinde Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) bağlı askeri fakülteye silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. ABD ayrıca ülkenin batısındaki Anbar kentine bağlı, Suriye sınırındaki el-Kaim bölgesinde bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı SİHA ile hedef aldı, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

"SALDIRILARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kataib Hizbullah'ın askeri sözcüsü Cafer el-Hüseyni sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe dikkat çekerek Gazze'deki kuşatma sona erene kadar "düşman üslerini" hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İran yanlısı gruplar, geçtiğimiz cumartesi günü Anbar kentindeki Ayn el-Esed üssüne füzeli saldırı gerçekleştirmiş, 4 ABD personelinin "travmatik beyin hasarı" yaşadığı açıklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılar artmıştı. ABD Savunma Bakanlığına göre Ekim ayından bu yana bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140’tan fazla saldırı gerçekleştirildi.

 

Mobilya ve halı ihracatında yeniden 8 ve 9. aylar için adım! Fas ülkesi serbest bıraktı: artık devlet yapacak
Mobilya ve halı ihracatında yeniden 8 ve 9. aylar için adım! Fas ülkesi serbest bıraktı: artık devlet yapacak

Dünya

Mobilya ve halı ihracatında yeniden 8 ve 9. aylar için adım! Fas ülkesi serbest bıraktı: artık devlet yapacak

Fatih Portakal o yatırım için televizyonu bırakıyor! Herkesi zengin edecek projeyi açıkladı: Evden binlerce lira para getiriyormuş
Fatih Portakal o yatırım için televizyonu bırakıyor! Herkesi zengin edecek projeyi açıkladı: Evden binlerce lira para getiriyormuş

Gündem

Fatih Portakal o yatırım için televizyonu bırakıyor! Herkesi zengin edecek projeyi açıkladı: Evden binlerce lira para getiriyormuş

Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı
Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı

Dünya

Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı

ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi
ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Dünya

ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Soykırımcı İsrail Gazze’nin kuzeyinde canlı bırakmayacak! 800 bin Gazzeliyi katletmek istiyor
Soykırımcı İsrail Gazze’nin kuzeyinde canlı bırakmayacak! 800 bin Gazzeliyi katletmek istiyor

Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze’nin kuzeyinde canlı bırakmayacak! 800 bin Gazzeliyi katletmek istiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23