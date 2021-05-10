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Dünya Pentagon açıkladı: İran botları ABD gemilerini taciz etti
Dünya

Pentagon açıkladı: İran botları ABD gemilerini taciz etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran Devrim Muhafızları Donanmasına (DMO) ait 13 sürat botunun, Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 23:45:00 -
Pentagon açıkladı: İran botları ABD gemilerini taciz etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Gün içinde DMO-D olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Donanmasına bağlı çok sayıda sürat botu, güvenli ve profesyonel olmayan manevralar yaptı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gösterilmesi gereken hassasiyeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma gemilerine yaklaşırken göstermedi." ifadelerini kullandı.

Bölgede füze kurvaziyeri "USS Montenery" gemisi dahil 6 ABD gemisinin "USS Georgia" denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, "13 İran DMO botunun yüksek hızla Amerikan gemilerine 130 metreye kadar yaklaştığını" kaydetti.

Kirby, gerekli uyarılardan sonra "USCG Cutter Maui" Sahil Güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, ikinci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi.

Bu olayın, ABD 5'inci Filosunun Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Kirby, USS Montenery füze kurvaziyeri ile beraberindeki sahil güvenlik botunun, hafta sonu rutin bir devriye görevi sırasında binlerce tüfek, suikast silahı, RPG fırlatıcıları, Rus yapımı tanksavar füzesinin yüklü olduğu bir gemiye el koyduğunu bildirdi.

Ancak sözcü, gemiyle ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, İran botlarının ABD gemilerine yönelik tacizinin doğrudan bu operasyonla ilgili olup olmadığını söylemedi.

İran botları daha önce de 26 Nisan'da Körfez'de ABD gemilerini taciz etmişti.

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Yorumlar

hehe

abd ateş açsa iran ötturur fuzleri
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