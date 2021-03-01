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Dünya Pentagon: 1 İran destekli milis öldürüldü
Dünya

Pentagon: 1 İran destekli milis öldürüldü

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun geçen hafta, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara ait bir hedefe düzenlediği saldırıda, 1 İran destekli milisin öldürüldüğünü, 2 milisin de yaralandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:58:00 -
Pentagon: 1 İran destekli milis öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun geçen hafta, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara ait bir hedefe düzenlediği saldırıda, 1 İran destekli milisin öldürüldüğünü, 2 milisin de yaralandığını tespit ettiklerini bildirdi.

ABD'nin 26 Şubat'a Suriye'nin El Bukemal kentinde düzenlediği saldırının detayları gelmeye devam ediyor.

Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, "Suriye'de düzenlediğimiz saldırıdaki kayıplarla ilgili birçok haber var ama bizim yaptığımız değerlendirmeye göre 1 milisin öldüğü, 2 milisin de yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü, saldırının amacının Irak-Suriye sınır kapısında ve İran destekli gruplarca kullanılan altyapı binalarının işlevsiz hale getirilmesi olduğunu söyledi.

AA muhabirinin, "9 binayı tamamen, 2 binayı kısmen yok ettiğinizi açıklamıştınız ama sadece 1 milis öldürmüşsünüz ve 2 milis yaralamışsınız. Saldırının önceden bu gruplara iletilmiş olma ihtimali var mı?" sorusuna Kirby, "Bu yönde elimizde herhangi bir kanıt yok." yanıtını verdi.

ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolar yardım

Sözcü Kirby, Bakanlığın, Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi kapsamında Ukrayna ordusuna 125 milyon dolarlık yardım paketinin sağlandığını aktardı.

Sözcü, bu paketin içinde 2 "Mark IV" tipi devriye botunun bulunduğunu ifade ederken, 2021 savunma bütçesinde verilmesi şart koşulan 150 milyon doların da gelecek süreçte Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacağını kaydetti.

İran destekli grupların sınır kontrol noktasındaki tesisleri hedef alınmıştı

Saldırı, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil, İran destekli grupların sınır kontrol noktasındaki tesislerini hedef almıştı.

Pentagon, bu saldırıların 15 Şubat'taki Erbil Havalimanına ve 22 Şubat'taki Bağdat'ın korunaklı bölgesi olan Yeşil Bölge'ye yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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