Penta Teknoloji rekor kırdı

Başarılı bir satış dönemi geçiren Penta Teknoloji’nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artışla 7,2 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK tutarı yüzde 66 artışla 368,5 milyon TL’ye ulaşan şirketin, marjı ise yüzde 5,1 oldu.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “2023 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte ciroda ve kârlılıkta yakaladığımız ivmeyi, ikinci çeyrekte de devam ettirdik. Son derece başarılı finansal sonuçlara ulaşmamızda, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentlerindeki talebin devam etmesi etkili oldu. Özellikle büyük veri, cloud, IOT, yapay zeka, verimlilik, otomasyon, e-ticaret, siber güvenlik, gaming ve abonelik bazlı tüketim odağındaki çözümlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Penta Teknoloji olarak teknoloji ve bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yatırım yapmaya ve pazar payımızı sürekli artırarak Penta markasına değer katmaya devam edeceğiz.”

Temelleri 1990 yılında atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, birçok öncü teknoloji markasının dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, katma değerli hizmetleriyle öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılık stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik’i bünyesine kattı. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji Mayıs 2021’de halka arz oldu.