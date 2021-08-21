Penta Teknoloji, cirosunu 2,5 milyar TL’ye ulaştırdı

Buna göre Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artışla 2,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 179 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 132,5 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Bu yıl Mayıs ayında halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji, yılın ilk yarısında 32,1 milyon TL konsolide net kar elde etti. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2021 yılında, büyük ilgiyle karşılanan halka arz sürecimizi tamamladık. Yılın ilk yarısında da konsolide ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artırmayı başardık. Hissedarlarımızın da desteğiyle şirketimize değer katarken, ülkemizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz” Açıklamasında bulundu.