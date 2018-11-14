Pendik'te parkta baz istasyonu kurulduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Pendik'te çocuk parkına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden mahalle sakinleri, eylem yaparak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.



Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan Vildan Sokak Parkı'na iddiaya göre dikilen yaklaşık 10 metrelik direkteki reklam panosunun içine baz istasyonu konuldu. Park önünde eylem yapan mahalle sakinleri, 'Sağlık için baz istasyonuna hayır' yazılı pankart açarak durumu protesto etti. Mahalleli "Yaşam Alanıma Dokunma", "Radyasyona Hayır" yazılı dövizler taşırken, "Sağlıklı Yaşam İstiyoruz" diye slogan attı. Daha önce imza topladıklarını söyleyen 100 kişilik grup parkta toplanarak bir açıklama yaptı.



Açıklamada "Mahallemize 2 hafta önce 'MOBESE kamerası', 'ışıklandırma kuruyoruz' diye baz istasyonu kuruyorlar. Mahallelinin bunu fark etmesi sonucu biz bunu engelledik. Bu duruma karşı mahallede bine yakın imza topladık. Bu konuda belediye ve yerel yönetimle görüşmeler sağlandı. Belediyeden olumlu bir cevap alamadık. Çocukların en yakın yaşam alanına baz istasyonun kurulmasının tehlikeli olduğunu söyledik ama bunu dikkate almadılar. Bizde bu durumdan kaygılıyız. Hergün bu arada bir eylem süreci var. Çocuklarımız parka giremiyor şu anda. Baz istasyonun korkusundan kimse çocuğunu parka gönderemiyor. Şu anda bir aktifleşme durumu yok ama biz bu direğin burada olmasından kaygılıyız. Bu direk buradan kalkıncaya kadar eylemimizi sürdürmeyi düşünüyoruz" denildi.