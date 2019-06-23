Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Tarihi İstanbul seçiminde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Pendik’ten gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu görüldü.23 Haziran 2019 Pazar 17:06
23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Pendik’ten gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu gözlendi.
Gelen ilk sonuçlara göre, birinci partinin oy oranı yüzde 55 civarında görülürken, ikinci partinin adayının yüzde 41’ler seviyesinde kaldığı görüldü.
Seçime katılan diğer iki parti adayının ise Pendik genelinde seçimlerde çok varlık gösteremediği anlaşıldı. Bağımsız adaylar ise sandıkta beklediğini bulamadı.
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