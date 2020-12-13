  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi
Aktüel

Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:54:26 -
Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden dışarıya sesler gelmesi üzerine iş yerini denetledi.

Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
'HDP kapatılsın' çağrısına Akşener'den fasa fiso!
Siyaset

'HDP kapatılsın' çağrısına Akşener'den fasa fiso!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin kapısına hiç açılmamak üzere kilit vurulmalıdır' sözlerini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Mera..
Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon

Azerbaycan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay