Pendik'te kamyonet kaldırıma çıktı: 1 kişi yaralandı

Pendik Sahil Bulvarı Kartal istikametinde seyir eden 34 FC 8979 plaklı kamyonetin sürücüsü Fatih Ç. (42), yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola doğru yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis de yolda güvenlik önlemi alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.