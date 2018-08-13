THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Pendik'te kamyonet kaldırıma çıktı: 1 kişi yaralandı

Pendik'te bir kamyonetin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet şoförü yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
Pendik'te kamyonet kaldırıma çıktı: 1 kişi yaralandı

Pendik Sahil Bulvarı Kartal istikametinde seyir eden 34 FC 8979 plaklı kamyonetin sürücüsü Fatih Ç. (42), yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola doğru yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis de yolda güvenlik önlemi alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
  1. kaza
  2. Pendik
  3. kamyonet
  4. yaralı
  5. fatih ç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
    1. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    2. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    3. Hatay'da orman yangını
    4. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    5. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    6. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    7. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    8. Zilhicce ayında yapılacaklar
    9. Menajeri resmen açıkladı!..
    10. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    11. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    12. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    13. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    14. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    16. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    17. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    18. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    19. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    20. Süleyman Seba'ya vefa... Kabri başında..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!