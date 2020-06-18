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Aktüel

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonu

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:21:20 -
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonu

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

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