Pendik'te apartman bahçesinde çökme: Yaralılar var Pendik'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinin bir bölümü, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura düşerek hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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