  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir Tek Çocuk Öleceğine 1000 Köpek Ölsün! Suudi Arabistan'dan ABD'ye ret! Kimse beklemiyordu Yahudi hahamlardan Hitler'e övgü! Rüşvet çarkında tanıdık tarife: İmamoğlu’na 1 Akgün’e 2 malikâne Hastalara şiddet kamerada! Yaşlı bakım merkezinde skandal görüntüler Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda! CHP’li başkanlar uçaktan inmeyip otelden toplanırken! Bizi arayanlar açılışta şantiyede bulur Trump’tan Pekin Ziyareti Öncesi Dostluk Mesajı: "Şi Benim Dostum" 'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı' Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğar
Gündem Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı
Gündem

Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Bir Gençlik Şöleni” etkinliği kapsamında açıklanan şarkıcı kadrosu dikkat çekti. Listede Merve Özbey isimli LGBT sevicinin olması, “Sanatçı seçimi yapılırken yeterli inceleme yapılmadı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

 yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadı’nda düzenlenecek olan “Bir Gençlik Şöleni” isimli etkinlik, görkemli sanatçı kadrosuyla duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte Sefo, Uğur Işılak ve DJ Burak Yeter gibi isimlerin yanı sıra Merve Özbey de sahne alacak. Ancak Özbey’in kadroda yer alması, AK Parti’nin genel ilkeleri ve halkın manevi değerleriyle ne kadar örtüştüğü konusunda soru işaretlerine yol açtı.

 

 

LGBT SAPKINLIĞINI SAVUNDU

Merve Özbey isimli şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda LGBT haklarına verdiği destekle dikkat çekmişti. Kendisine yöneltilen, “Türkiye'deki pek çok hayranınız gibi LGBT bireyi olan hayranlarınız da var. Türkiye'deki LGBT özgürlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne aşamada?” sorusuna cevap veren Özbey, şunları söylemişti:

Ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla onur yürüyüşünde ne kadar özgürce yürüyebiliyorlarsa o kadar özgürler işte!

 

ARAŞTIRMADAN MI KARAR VERİLDİ?

Toplumsal değerler ve aile yapısının korunması konusundaki hassasiyetiyle bilinen bir siyasi hareketin, bu denli zıt görüşleri savunan bir batı mukallitini “ana sahne sanatçılarından” biri olarak belirlemesi “Bir koordinasyon eksikliği mi var?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Siyasi partilerin büyük organizasyonlarında davet edilen isimlerin, partinin taban hassasiyetleriyle uyumlu olması geleneksel bir beklentiyken; Özbey’in sözde “Onur Yürüyüşleri” ve LGBT’li sapkınlara yönelik açık desteği, etkinlik organizatörlerinin “detaylı bir ön araştırma yapıp yapmadığı” tartışmasını başlattı.

AK Partili Cora’dan gururlandıran paylaşım!
AK Partili Cora’dan gururlandıran paylaşım!

Gündem

AK Partili Cora’dan gururlandıran paylaşım!

AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı

Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı

‘Benim oyumla çobanın oyu bir mi’ zihniyeti hortladı! Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine küstah hakaret
‘Benim oyumla çobanın oyu bir mi’ zihniyeti hortladı! Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine küstah hakaret

Gündem

‘Benim oyumla çobanın oyu bir mi’ zihniyeti hortladı! Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine küstah hakaret

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Siyaset

İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

eee sen partiye her yanaşan düne kadar ak parti ve reise salya sümük saldıran chp lilere açarsan ne bekliyordun. taban kaymış, çatıyı chp kaçkını kiremitler döşüyorsunuz.

ahmet

işte ak partide deki çürüme ve bozulmaya en güzel örnek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23