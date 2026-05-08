Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadı’nda düzenlenecek olan “Bir Gençlik Şöleni” isimli etkinlik, görkemli sanatçı kadrosuyla duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte Sefo, Uğur Işılak ve DJ Burak Yeter gibi isimlerin yanı sıra Merve Özbey de sahne alacak. Ancak Özbey’in kadroda yer alması, AK Parti’nin genel ilkeleri ve halkın manevi değerleriyle ne kadar örtüştüğü konusunda soru işaretlerine yol açtı.

LGBT SAPKINLIĞINI SAVUNDU

Merve Özbey isimli şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda LGBT haklarına verdiği destekle dikkat çekmişti. Kendisine yöneltilen, “Türkiye'deki pek çok hayranınız gibi LGBT bireyi olan hayranlarınız da var. Türkiye'deki LGBT özgürlükleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne aşamada?” sorusuna cevap veren Özbey, şunları söylemişti:

“Ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla onur yürüyüşünde ne kadar özgürce yürüyebiliyorlarsa o kadar özgürler işte!”

ARAŞTIRMADAN MI KARAR VERİLDİ?

Toplumsal değerler ve aile yapısının korunması konusundaki hassasiyetiyle bilinen bir siyasi hareketin, bu denli zıt görüşleri savunan bir batı mukallitini “ana sahne sanatçılarından” biri olarak belirlemesi “Bir koordinasyon eksikliği mi var?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Siyasi partilerin büyük organizasyonlarında davet edilen isimlerin, partinin taban hassasiyetleriyle uyumlu olması geleneksel bir beklentiyken; Özbey’in sözde “Onur Yürüyüşleri” ve LGBT’li sapkınlara yönelik açık desteği, etkinlik organizatörlerinin “detaylı bir ön araştırma yapıp yapmadığı” tartışmasını başlattı.