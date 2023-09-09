Pendik sahilinde 'Afganların askeri eğitim' videosu da yalan çıktı! Özdağ’ın MİT’ten emekli şizofren arkadaşı ona yine yalan söyledi

Pendik Sahili’nde yabancı uyruklu kişilerin görüntüleri kısa sürede yayıldı ve askeri eğitim yaptıkları öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı." iddiasını yalanladı.

''AFGANLARLA İLGİLİ İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR''

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada şu açıklamalara yer verdi:

Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı." iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerde spor yapan kişilerin, Pakistan Milgem projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir.



ÜMİT ÖZDAĞ: MİT'TEN EMEKLİ ARKADAŞIM YOLLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair bir açıklamada bulunmuştu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’da Pendik sahilinde bir grup Afgan’ın askeri eğitim yaptığı videosu paylaşılmıştı. Bu sabah MİT’ten emekli bir arkadaşım bu videoyu şu bilgi ile bana yolladı.

“Bu Amerikan eğitimidir. Eğitmen her mekikte yerden kalkış için ve tempoyu sağlamak için yukarı anlamında “Up!” der. Silah eğitiminde de aynı komut kullanılır. Silahı çekip doğrulturken “Up!” komutu verilir.”