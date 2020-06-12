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Aktüel

Pendik Belediyesinden yasak sonrası renkli etkinlik

Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında 18 yaş altı ile 65 yaş üstüne uygulanan yasaklar gevşetildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:23:17 -
Pendik Belediyesinden yasak sonrası renkli etkinlik

Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında 18 yaş altı ile 65 yaş üstüne uygulanan yasaklar gevşetildi. Pendik Belediyesi de dedeler, büyükanneler ve torunlarını klasik otomobil turuna çıkardı. Pendik sahilde klasik otomobiller ile sosyal mesafeye uyarak turlayan dedeler, büyükanneler ve torunlar mutlu anlar yaşadı. Klasik otomobil turu havadan görüntülendi.


Korona virüse karşı alınan önlemler ile ilgili normalleşme adımları kapsamında günden güne gevşetiliyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı da bu kapsamda gevşetildi. Sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi ile Pendik Belediyesi de renkli bir etkinlik düzenledi.


Pendik’te yaşayan 18 yaş altındaki gençler, dedeleri büyükanneleri ile klasik otomobil turuna çıktı. Dedeler ve büyükanneler torunlarıyla birlikte klasikleri otomobiller ile sahilde turladı. Birbirinden farklı marka model ve renkteki klasik otomobil turu renkli görüntüler oluşturdu. Düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek korona virüsüne karşı önlemler alındı. Dedeler ve büyükanneler, torunları ile birlikte mutlu anlar yaşadı. Öte yandan klasik otomobil turu drone ile havadan görüntülendi.


Etkinliğe katılan klasik otomobil şoförü, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan oldukça mutluyuz. Bu hastalıktan dolayı çocuklarımız ve büyüklerimiz gerçekten evde bunaldılar. Böyle bir etkinlikten dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Öte yandan organizasyondan dolayı çok mutlu olan dedeler ve nineler, emeği geçen Pendik Belediyesine teşekkür etti.

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