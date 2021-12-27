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Aktüel Pencerede ölümüne temizlik
Aktüel

Pencerede ölümüne temizlik

Adana’da bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, ölüme davetiye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:22:00 - 2021-12-27 10:23:44
Pencerede ölümüne temizlik

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan 12 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı.

Güvenlik önlemi almayan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi. Tehlikeye aldırış etmeyen kadın, adeta ölüme davetiye çıkardı.

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Dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın, elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.

 

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