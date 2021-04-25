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Gündem Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi
Gündem

Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:19:00 - 2021-04-25 23:20:23
Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi

Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden acı haber geldi. Bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı:

Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

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