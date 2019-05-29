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Pençe operasyonuna İran-Irak desteği

Mehmetçik’in PKK’ya yönelik, Irak’ın kuzeyinde devam eden hava harekâtlarına karadan da “Pençe” harekâtı ile destek veriliyor. Operasyon kapsamında şuana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Akit’e bilgi aktaran yetkililer, İran ve Irak’ın da bu harekâta destek vereceğini kaydetti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46
Pençe operasyonuna İran-Irak desteği

Son birkaç yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ağır darbe vurulan terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarının imha edilmesi için havadan ve karadan “Pençe” harekatı başlatıldı. Operasyon kapsamnda şuana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. PKK’nın kuzey Irak’ta işgal ettiği bölgelerden Türkiye’yi tehdit etmesi ve sınır güvenliğimizi tehlikeye sokmasına bir son vermek üzere Hakurk bölgesindeki terör örgütlerince kullanılan mağara, sığınak, mevzi ve depolar ateş altına alındı. Mehmetçiğin orucunu açmasından yaklaşık bir saat sonra başlatılan kara harekatı öncesinde uzun namlulu obüs ve toplar terör mevzilerini döverken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çok sayıda savaş uçağı terör mevzilerini havadan yok etti. İnsansız, silahlı ve silahsız hava araçları (SİHA, İHA) ve savaş helikopterlerle birlikte 30’un üzerinde hava aracının katıldığı harekatta, havanın kararmasının ardından kara birlikleri de bölgeye girmeye başladı. Harekata korucular da katılırken daha önce bölgede saha çalışmasına katılan uzman istihbarat birimlerinin de destek verdiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca sevk ve idare edildi.

PKK’nın ensesindeler

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi konuğu olarak İstanbul’a geldi. İki cumhurbaşkanı ve heyetler arası görüşmenin yanı sıra iftar programında da bölgesel konular ve terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması masaya yatırıldı. Zirvede Irak’ta bulunan terör örgütü PKK’nın karargahlarına yönelik gerçekleştirilen “Pençe” harekatı da ele alınırken askeri işbirliği konusu değerlendirilerek ortak harekat planlarının detaylarının paylaşıldığı öğrenildi. İranlı yetkililerin de Türkiye’nin düzenleyeceği harekata tam destek oldukları, terör örgütünün bitirilmesi konusunda gereken tüm adımların atılacağı konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi. İranlı muhatapların da harekata sıcak baktıkları ülkelerini sürekli tehdit eden PKK’nın İran ayağını oluşturan kolu PJAK’a yönelik operasyona destek vereceklerini açıkladıkları öğrenildi.

Bahçeli: Desteğimiz tam

Bu arada MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “MHP, Pençe Operasyonu’nu ön şartsız desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46
  1. İstanbul
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. terör örgütü PKK
  4. Kuzey Irak
  5. Pençe harekatı
  6. PKK
  7. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi
  8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  9. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  10. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. iftar programı
  13. PJAK
  14. MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • azerazer20 dk önce
    Her Seçim Aynı Operasyonlar ... seçimden seçime... operasyonlar bile Seçim Yatırımı Oldu.

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