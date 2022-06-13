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Aktüel Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber
Aktüel

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu"nda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 15:40:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

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