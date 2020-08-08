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Gündem

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:26:00 -
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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