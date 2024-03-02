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Gündem Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'nın mağarası patlatıldı!
Gündem

Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'nın mağarası patlatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 11:59:00 - 2024-03-02 12:01:00
Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'nın mağarası patlatıldı!

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.

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