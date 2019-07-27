Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı! 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şu ana kadar 255 terörist öldürüldü.

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda 255 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar geliyor...

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