Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:23
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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