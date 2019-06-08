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Pençe Harekatı'nda son durum ne?

Pençe Harekatı'nda son durum ne? Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. 27 Mayıs'ta başlayan harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, bu güne kadar 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu. İşte ayrıntılar...

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
Pençe Harekatı'nda son durum ne?

Pençe Harekatı'nda son durum ne? Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. 27 Mayıs'ta başlayan harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, bu güne kadar 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu. İşte ayrıntılar...

Pençe harekatı son durum ne?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda; harekâtın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen silahlar hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kg. patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
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