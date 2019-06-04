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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 64'e yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı'nda bugüne kadar öldürülen terörist sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı.

04 Haziran 2019 Salı 09:40
Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 64'e yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'a yönelik devam ettirilen Hakurk merkezli Pençe Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonların hava ve karadan büyük bir kararlılıkla devam ettiğine dikkat çeken Akar, gelinen noktaya ilişkin rakamları paylaştı.

64 terörist etkisiz hale getirildi

27 Mayıs tarihinden bu yana devam ettirilen operasyonlarda teröristlere ait mağara ve yaşam mahallerinin imha edildiği belirtilirken, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını Bakan Akar duyurdu.

Pençe Harekatı’nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:40
  1. Pençe Operasyonu
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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