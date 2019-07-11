Pençe Harekatı'nda flaş gelişme! Teröristler... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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