Pençe Harekatı'nda 9 terörist öldürüldü

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 9 terörist etkisiz hale getirildi

Harekata, Batman, Tatvan ve Hakkari dağ komando tugayları da katılıyor. Bölgede çok sayıda mekanize tank birlikleri de atışlarıyla operasyona destek veriyor. İlk tespitlere göre, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi bölgeden geliyor. Hakkari Yüksekova ve Şemdinli Derecik'te askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

2 terörist öldürüldü 4 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu Pençe harekatı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.