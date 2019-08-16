Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait 13 hedef vuruldu.

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