Pençe-3 Operasyonu'nda yeni gelişme! Komando birlikleri sahaya indi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Operasyonu'nda yeni komando birliklerinin sahaya indirildiğini açıkladı.18 Eylül 2019 Çarşamba 11:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi." denildi.
417 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık ayrıca, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında da bulundu.
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