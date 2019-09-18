Pençe-3 Operasyonu'nda yeni gelişme! Komando birlikleri sahaya indi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Operasyonu'nda yeni komando birliklerinin sahaya indirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi." denildi. 417 terörist etkisiz hale getirildi Bakanlık ayrıca, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında da bulundu.

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