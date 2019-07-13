Pençe-2 harekâtından ilk fotoğraflar geldi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı yürütülen Pençe-2 Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak’ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." Harekata ilişkin paylaşılan ilk görüntüler...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.