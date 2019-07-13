Pençe-2 harekâtından ilk fotoğraflar geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı yürütülen Pençe-2 Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:16
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak’ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."
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