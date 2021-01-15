Pembe küf nedir? Banyolardaki pembe küf nasıl çıkarılır?

Evde banyoda, fayanslarda, lavabolarda sık sık görülen pembe lekeler küf gibi görünür ve kötü bir görüntüye neden olur. Peki, bu lekeler neden oluşur ve nasıl çıkarılır?

Pembe küf nedir?

Doğrusu küf denilse de bu lekeler Serratia Marcescens isimli bir bakteri çeşididir. Bu bakteri nemli ve sıcak ortamlarda deterjan sabun gibi kalıntılardan beslenerek oluşmaktadır.

Pembe lekeler zararlı mıdır?

Pembe lekeler bakteri yuvası olduğu için çocuklar, yaşlılar veya hayvanalar için enfeksiyon tehlikesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durum sağlık açısından zarar teşkil etmektedir.

Pembe lekeler nasıl temizlenir?

Temizlikten önce eldiven ve maskeyle korunmanız gerekir. Temizlik esnasında karbonat ve bulaşık detarjanı yardımıyla lekelerin üzerini fırçayla iyice ovalayın. Temizlemesi bu kadar kolay olmaktadır.

Düzenli temiz tutulmayan yerlerde bu bakteriler üremeye devam etmektedir. Bu yüzden hijyene önem verilmesi gerekir. Duştan sonra nemli yerler bırakılmamalı çünkü bu yerler bakteriler için birer üreme yeri olmaktadır. Ayrıca banyoyu yeterince havalandırma yapmayı da ihmal etmeyin.