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Peluş halı nasıl temizlenir? Halı silmenin püf noktaları

Halı temizliği sağlık açısından son derece önemlidir. Her halı türünün kendine göre bir temizleme yöntemi vardır. Peluş bir halı nasıl temizlenir? İşte peluş halı temizliğine dair önemli ayrıntılar...

27 Eylül 2019 Cuma 22:15
Peluş halı nasıl temizlenir? Halı silmenin püf noktaları

Halı temizliği sağlık açısından son derece önemlidir. Her halı türünün kendine göre bir temizleme yöntemi vardır. Peluş bir halı nasıl temizlenir? İşte peluş halı temizliğine dair önemli ayrıntılar...

Peluş halı nasıl temizlenir?

Evinizde peluş halının temizliğinde kullanacak olacağınız birçok yöntemler bulunmaktadır. Kimyasal maddelerin kullanacağınız gibi evinizde olan doğal yöntemlerle de kullanmanız mümkün olmaktadır. Yaz aylarında halı yıkaması yapmanızla birlikte daha kolay kuruyacaktır. Evde halının temizliğini yaparken öncelikle şu durumlara dikkat etmeniz önemlidir:

Yıkama işlemi gerçekleşmeden öncesinde tozları elektrikli süpürge ile çekin;
Suyun sıcaklığı 40 dereceyi geçmemelidir;
Dairesel hareketlerle silmelisiniz;
Yıkama işlemi sonrasında suyun çekmesi için çekçek kullanın.
Fırça ya da sünger ile yapacağınız temizlik sırasında biraz güç kullanmalısınız ve dairesel hareketler ile birlikte temizliğini yapabilirsiniz. Renkli halıları yıkarken çamaşır suyu kullanmanız rengin açılmasına neden olur.

Peluş halıların çamaşır makinesinde de yıkamanız mümkündür. İnce halılar olması nedeniyle normal çamaşır yıkar gibi yıkayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde yıkanacağı zaman halı için özel üretilen deterjanlar bulunmaktadır. Ayrıca yumuşatıcılar da kullanırsanız halının sertleşmesini engelleyecek ve yumuşak olmasını sağlayacaksınız.

Peluş halı silmek için malzemeler

Soda
1 fincan toz soda;
1 litre ılık su;
Sprey şişesi;
Eldiven;
Sünger;
Nemli bez.

Nasıl temizlenir?

Toz sodayla normal halıların ya da peluş tarzında olan halıların temizliğinde kullanabilirsiniz. Kahve lekesinin bulaştığı, toz ya da kir nedeniyle artık yıkamak ya da silmek istiyorsanız o halde ilk olarak halının ıslatılması gerekmektedir. Bir sprey şişesi içerisine toz soda ve ılık su konulmalı ve çalkalanmalıdır. Islatmış olduğunuz halının üzerine püskürtmeli ve en az 30 dakika boyunca bekletmelisiniz. Bir sünger ile birlikte halı silinmeli ve sonra durulanmalıdır. Halının içerisinde hiç su kalmaması için bir tahta parçasıyla suyunu çektirmelisiniz. Peluş tarzında olan halılarınızı yıkamanız ile birlikte oluşan kirler oldukça kolay çıkacaktır.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:15
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