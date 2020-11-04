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Dünya Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız
Dünya

Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclis'e seçilen ilk kadın başkan olan ve mevcut görevini sürdüren Nancy Pelosi, adeta nefesleri kesen 2020 ABD Başkanlık seçimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 02:25:00 -
Pelosi: Hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız

ABD Başkanı Trump'la girdiği polemiklerle de adından sıkça söz ettiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, seçim süreciyle ilgili 'Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız' diyerek her iki tarafa da çok net bir mesaj vermiş oldu.

Nancy Pelosi kimdir?

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi 26 Mart 1940 yılında dünyaya geldi. ABD Temsilciler Meclisi'nin 60. meclis başkanıydı. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur. 4 Ocak 2007-5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.

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