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Spor Pelkas listeye girdi! Yunanlıların gözü kulağı Türkiye'de
Spor

Pelkas listeye girdi! Yunanlıların gözü kulağı Türkiye'de

Fenerbahçe'nin sene başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Pelkas'ın adı son olarak Rubin Kazan ile anılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 13:50:00 -
Pelkas listeye girdi! Yunanlıların gözü kulağı Türkiye'de

Sezon başında PAOK'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitrios Pelkas bu sezon gösterdiği performans ile sarı lacivertli ekipte alkışları topluyor. Bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 20 Süper Lig karşılaşmasında 5 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyarak takımının en başarılıları arasında yer alan Pelkas'ın ismi transfer haberlerinde yer almaya başladı.

Yunanistan'da yayın yapan Sportime'a göre; Pelkas'ın eski takımı PAOK, oyuncunun olası transferini yakından takip ediyor.

 Sözleşmede yüzde 20 pay maddesi

Yunan basını, sezon başında 1.6 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas'ın kontratında bir sonraki satışından PAOK'a verilecek yüzde 20 pay maddesinin bulunduğunu belirtirken, PAOK'un Pelkas'ın performansını yakından takip ettiğine değiniliyor.

Rubin Kazan'ın ilgisi var

Sportime'a göre 27 yaşındaki yıldız isim için Fenerbahçe 15-20 milyon euro arası bir gelir beklerken Pelkas'ı isteyen kulüplerin başında Rus ekiplerinden Rubin Kazan geliyor.

Eğer Pelkas 15 milyon euro gibi bir bedelle sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılırsa PAOK'un da 3-4 milyon euro arası bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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